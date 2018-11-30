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30.11.2018 14:45
Рубрика: Общество

Новостной агрегатор СМИ2 получил "Премию Рунета"

В Москве в Центре "Космонавтики и Авиации" ВДНХ вручили статуэтки XV Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет "Премия Рунета".
Генеральный директор СМИ2 Анна Иванова. Фото: Пресс-служба РАЭК Генеральный директор СМИ2 Анна Иванова. Фото: Пресс-служба РАЭК
Генеральный директор СМИ2 Анна Иванова. Фото: Пресс-служба РАЭК

В этом году лауреатами Премии Рунета стали 43 компании и интернет-проекта.

В частности, в номинации "Государство и общество" победили площадка для взаимодействия человека и государства gov.ru, Федеральная налоговая служба и проект "мобильный избиратель", который заменил на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования.

В номинации "СМИ и Массовые коммуникации" лауретами стали новостной агрегатор СМИ2, на протяжении уже нескольких лет являющийся партнером интернет-портала "Российской газеты", телеканал 360 и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

СМИ2 был награжден за создание одного из крупнейших в России информационных сервисов, который в круглосуточном режиме поставляет аудитории актуальную и наиболее полную картину дня для своих пользователей. Кроме этого отмечена экспертиза и активное участие в формировании отношений внутри интернет-отрасли РФ.

"Для нас получение столь весомой премии - это независимая экспертная оценка деятельности компании и успешности в отрасли. Постараемся не подводить и покорять новые вершины", - сказала генеральный директор СМИ2 Анна Иванова. Она добавила, что вручение премии Рунета стало для СМИ2 огромной мотивацией и стимулом "идти дальше в непростых условиях для медиабизнеса сегодня".

Объявлены победители конкурса "СМИротворец"

Победителями в номинации "Лидеры цифровой трансформации" стали информационная система управления проектами Тюменской области, единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт Петербурга и министерство экономического развития Калужской области.

А в номинации "Детский Рунет" отмечены портал "Одарённые дети”, Кидкин и мультсериал "Буба".

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Премия Рунета присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 360 организаций.

Общество СМИ и соцсети
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