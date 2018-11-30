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30.11.2018 14:15
Рубрика: Культура
Проект: Форум по интеллектуальной собственности

"Платформа n’RIS - это будущее для исполнителя"

Генеральный директор музыкального лейбла StartUp Music Валерий Дробыш рассказал о текущей ситуации на музыкальном рынке и о том, каким образом молодые исполнители могут защитить и использовать свою интеллектуальную собственность.
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности

С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге прошел VII международный культурный форум. Мероприятие, ставшее центром притяжения ведущих специалистов в искусстве, представителей объединений и союзов, отличалось насыщенной программой, в рамках которой обсуждались вопросы в сфере культуры.

Одной из многочисленных проблем, рассматриваемых на деловой площадке форума, стала тема "Работа с лейблами vs самостоятельный выпуск альбома". Мы взяли интервью у эксперта музыкальной сферы искусства, генерального директора музыкального лейбла StartUp Music, музыкального продюсера-менеджера Валерия Дробыша.

Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
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С точки зрения современной музыки, что, по вашему мнению, выгоднее и удобнее для артиста: выпускать альбом самостоятельно или выходить под чьим-то лейблом?

Валерий Дробыш: Для начала надо понять, что это вообще такое. Лейбл в современной музыке - это компания, которая занимается выпуском альбомов, продюсированием музыки и поиском талантливых музыкантов. Конечно, артисту в начале своей карьеры лучше всего выпускаться вместе с лейблом - у него сразу же появится юридическая защита и грамотная лицензия. Соответственно, весь заработок, начисляемый от произведений, абсолютно белый и чистый. Артист всегда будет чувствовать себя как за каменной стеной, если у него есть официальный представитель. Но не каждый молодой исполнитель, к сожалению, это понимает. Молодые исполнители часто сами выпускают свой материал в том же "ВКонтакте" или iTunes. Это очень бюджетный способ, и если их материал сможет выстрелить, то уже лейблы будут за ним бегать и бороться, предлагая больше денег. Однако далеко не у каждого это может получиться.

В таком случае, зная все плюсы, как молодому артисту заинтересовать лейбл?

Валерий Дробыш: Молодому исполнителю следует понимать, что лейбл понесет временные и денежные затраты на создание окончательного продукта. В связи с этим ему нужна будет хорошая и интересная музыка, да и сам артист должен как минимум располагать к себе, иметь какую-то историю.

Какие ограничения может накладывать лейбл на музыканта? Какие выгодные условия предлагает ваша студия и чем она отличается от других звукозаписывающих компаний?

Валерий Дробыш: Мы предлагаем скорее партнерские условия, нежели продюсерские. Нам интереснее работать за какую-то идею, которая будет способствовать развитию творческого продукта, нежели просто кого-то "прицепить к батарее" и периодически приносить еды. Хочется, чтобы вся работа имела положительный эффект, а в моем понимании это может произойти, только если у артиста горят глаза. Мы даем ему свободно развиваться, а не говорим: "Тебе эта розовая кофта не подходит, надень черную". Исполнитель приходит и говорит: "Хочу сделать вот так". После чего мы проводим планерки: обсуждаем, общаемся, разговариваем, приходим к какому-то единому мнению - устраиваем некий внутренний креатив. Это касается абсолютно любой темы - обложки, песни или записи вокала. Главным должен быть артист, а не лейбл и его сотрудники. Мы отталкиваемся в первую очередь от самого человека, а не от его произведений.

Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
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Существуют ли какие-то современные решения для финансирования начинающих исполнителей?

Валерий Дробыш: Доход лейбла является ключевой позицией, но самое главное здесь - это сам артист и с каким материалом он приходит. Бывают ситуации, что песня на 90% может понравиться радиостанции, и артиста можно начинать продвигать со стороны лейбла на радио. Если он выстреливает, то сразу же получает огромный охват у аудитории. Есть и второй вариант: если у исполнителя обалденный материал, заключаются договоры с диджитал-площадками, где презентуется начинающая звезда, рассказывается о его концепции и о том, какие мероприятия с его участием запланированы в будущем. На основе этого площадки часто дают хорошее промо, которое позволяет успешно запуститься в той же iTunes.

Как происходит защита интеллектуальной собственности, если артист выбирает сотрудничество с каким-либо лейблом? Может ли лейбл полноценно защитить авторское право артиста?

Валерий Дробыш: На данный момент существуют платформы, основанные на технологии блокчейн, - это CO-FI и n’RIS. Они защищают авторские права и позволяют получить кредитование под залог интеллектуальной собственности, а также монетизировать продукты своей творческой деятельности.

CO-FI занимаются тем, что закладывают свое интеллектуальное право. Это очень интересно! Сейчас много самостоятельных артистов, для которых n’RIS может оказаться полезным, потому что, предприняв всего несколько шагов, они становятся полноценными исполнителями. До того момента, пока ты не зарегистрировал и не задепонировал свое творчество в n’RIS, все делается как вилами по воде. Такого контента ежемесячно загружается 1-1,5 млн в соцсети "ВКонтакте", и он принадлежит только самому автору. В итоге это не даст никакого выхлопа - на таких произведениях нельзя ничего заработать. Платформа n’RIS позволяет получить первый гонорар - это будущее для исполнителя. Сделал, задепонировал и дальше живешь спокойно.

Культура Музыка

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