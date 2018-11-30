Популярный смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевеет

Компания Xiaomi намерена выпустить две дополнительные модификации смартфона Pocophone F1 Armored Edition. От обычной версии этот аппарат отличается тем, что заключен в прочный корпус из кевлара.

В настоящее время покупателям в Индии, государствах Европы и других странах доступна лишь топовая версия Pocophone F1 Armored Edition - с 8/256 Гб памяти. В скором времени на рынок выйдут две новые модификации - с 6/64 Гб и 6/128 Гб памяти, пишет MySmartPrice со ссылкой на собственный источник.

Стоить они будут меньше, чем самая продвинутая версия смартфона, однако точной информации о точной цене более дешевых версий устройства нет.

Напомним, что Pocophone F1 появился в продаже в конце лета 2018 года. Самый дешевый смартфон на топовом процессоре Snapdragon 845 можно купить и в России - правда, только версию в корпусе из пластика. Его стоимость начинается от 24 тысяч рублей.

На индийском рынке Pocophone F1 Armored Edition в версии 8/128 Гб продается за 420 долларов, или примерно 28 тысяч рублей.