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Популярный смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевеет

30.11.2018,  
17:56
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi намерена выпустить две дополнительные модификации смартфона Pocophone F1 Armored Edition. От обычной версии этот аппарат отличается тем, что заключен в прочный корпус из кевлара.

В настоящее время покупателям в Индии, государствах Европы и других странах доступна лишь топовая версия Pocophone F1 Armored Edition - с 8/256 Гб памяти. В скором времени на рынок выйдут две новые модификации - с 6/64 Гб и 6/128 Гб памяти, пишет MySmartPrice со ссылкой на собственный источник.

Стоить они будут меньше, чем самая продвинутая версия смартфона, однако точной информации о точной цене более дешевых версий устройства нет.

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Напомним, что Pocophone F1 появился в продаже в конце лета 2018 года. Самый дешевый смартфон на топовом процессоре Snapdragon 845 можно купить и в России - правда, только версию в корпусе из пластика. Его стоимость начинается от 24 тысяч рублей.

На индийском рынке Pocophone F1 Armored Edition в версии 8/128 Гб продается за 420 долларов, или примерно 28 тысяч рублей.

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