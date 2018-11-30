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30.11.2018 16:30
Рубрика: В мире

Посол Индии в России посетил редакцию "РГ"

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: Сергей Куксин
Назначенный послом Республики Индии в Российской Федерации в августе текущего года господин Бала Венкатеш Варма посетил редакцию "Российской газеты".

Бала Венкатеш Варма уже работал в дипломатическом представительстве Индии в Российской Федерации, причем, впервые он приехал в Москву в феврале 1990 года, и стал свидетелем того, как прекратил свое существование Советский Союз. Второй его приезд пришелся на август 2000 года, и вот, спустя 18 лет, он снова в Москве, но уже во главе индийской дипмиссии. В ходе беседы в редакции "РГ" посол признался, что, по его мнению, ни одна страна мира не представляет такого интереса с политической точки зрения, как Россия. Кроме того, посол Бала Венкатеш Варма считает Москву красивейшим городом, отмечает теплоту русских людей, их дружелюбное отношение к индийцам. В ходе встречи он признался, что для дипломата работать в России - это счастье, и что его семья также была рада новому приезду в Москву.

Фото: Минобороны РФ/ ТАСС
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По словам главы индийской дипмиссии, Россия занимает особое место во внешней политике Индии. Подтверждением особых отношений между двумя странами является прошедший в начале октября официальный визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели, где он встретился со своим коллегой Рамом Натхом Ковиндом, а также премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, до конца 2018 года ожидаются визиты в Индию спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и министра обороны Сергея Шойгу. Тем для подробного российско-индийского разговора на страницах газеты - множество, и новый глава индийской дипмиссии подтвердил, что он к такому разговору готов.

В мире Юго-Восточная Азия Индия РГ-Фото
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