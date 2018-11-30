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30.11.2018 19:32
Рубрика: Власть

Посольство РФ: Мэй своими заявлениями "отравляет" атмосферу саммита G20

Текст: Максим Макарычев
Российское посольство в Великобритании на своем сайте выступило с комментариями относительно заявлений премьер-министра Терезы Мэй о необходимости наращивания санкционного давления на Россию в связи с событиями в Керченском проливе.
Фото: REUTERS/Sergio Moraes Фото: REUTERS/Sergio Moraes
Фото: REUTERS/Sergio Moraes

По мнению российских дипломатов, данные высказывания лишний раз подтверждают, что тема санкций эксплуатируется официальным Лондоном отдельно от фактов с целью сохранить влияние на внешнюю политику Евросоюза в условиях "брекзита".

Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе

В российской дипломатической миссии указали на то, что, делая подобные заявления накануне важного международного саммита, Мэй заведомо "отравляет" рабочую атмосферу такой авторитетной площадки, как G20 и пытается воспрепятствовать конструктивному диалогу участников представительного форума.

В посольстве РФ в Лондоне выразили непонимание утверждений Мэй о необходимости деэскалации ситуации и напомнили о том, что недавние события в Керченском проливе были "вопиющей провокацией, организованной Киевом". "Участвовавшие в ней украинские корабли вошли в российские территориальные воды (причем являвшиеся таковыми еще до событий 2014 года), и демонстративно игнорировали запросы нашей пограничной службы", - отмечается в сообщении. Российские дипломаты подчеркнули, что в настоящее время судоходство в Керченском проливе полностью восстановлено и функционирует в нормальном режиме.

Как ранее писала "РГ", столкнувшись с колоссальным давлением, как со стороны однопартийцев, так и оппозиционных сил внутри Великобритании относительно сделки с Евросоюзом по "брекзиту", заключенной между Лондоном и Брюсселем 25 ноября, Мэй попытается использовать площадку форума в Аргентине для продвижения идеи "брекзита". Для официального Лондона это "вопрос жизни и смерти", так как, по оценке экспертов, разрыв с Евросоюзом будет угрожать Великобритании значительным падением ВВП, потерей рабочих мест, повышением уровня безработицы и прочими негативными социально-экономическими факторами.

Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Однако мировые лидеры не склонны уделять внимание британским проблемам, а президент США Дональд Трамп и вовсе демонстративно не оказывает Мэй никакой поддержки, едва ли не издеваясь над заключенным соглашением по "брекзиту".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Провокация Украины в Керченском проливе
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