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30.11.2018 14:52
Рубрика: Власть

Посольство РФ направило ноту в МИД Польши

Посольство РФ в Варшаве направило ноту в министерство иностранных дел Польши. Поводом стала выходка польского государственного телеканала Telewizja Polska (TVP). Об этом сообщил официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров.

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TVP при оформлении студии во время обсуждения провокации в Керченском проливе добавил в название "Россия" символику нацистских карательных отрядов SS. Также телевизионщики, как передает РИА Новости, добавили в еще один нацистский символ фотографию президента РФ Владимира Путина.

"В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота", - сообщил Александров журналистам.

Ранее посольство заявило, что считают "ниже своего достоинства" комментировать инцидент.

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