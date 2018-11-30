Посольство РФ направило ноту в МИД Польши

Посольство РФ в Варшаве направило ноту в министерство иностранных дел Польши. Поводом стала выходка польского государственного телеканала Telewizja Polska (TVP). Об этом сообщил официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров.

TVP при оформлении студии во время обсуждения провокации в Керченском проливе добавил в название "Россия" символику нацистских карательных отрядов SS. Также телевизионщики, как передает РИА Новости, добавили в еще один нацистский символ фотографию президента РФ Владимира Путина.

"В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота", - сообщил Александров журналистам.

Ранее посольство заявило, что считают "ниже своего достоинства" комментировать инцидент.