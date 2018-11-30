Путин и Трамп поприветствовали друг друга, но не пообщались

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20 в Аргентине, однако общения пока не было.

О том, что лидеры поздоровались, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он не уточнил, в какой именно момент лидеры обменялись приветствием. На церемонии фотографирования они не здоровались.

О факте обмена приветствиями сообщил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, удалось ли лидерам перекинуться парой слов.

"Лидеры просто поздоровались",- сказал он.

Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным, назвав в качестве причины такого шага инцидент в Керченском проливе.

Между тем американский лидер не стал отвечать на вопрос российских журналистов о причинах отмены встречи с Владимиром Путиным.

Там же, "на полях" саммита, Путин и Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля. Темами беседы двух лидеров была ситуация в Сирии и на Украине.