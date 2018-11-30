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30.11.2018 21:25
Рубрика: Власть

Путин и Трамп поприветствовали друг друга, но не пообщались

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20 в Аргентине, однако общения пока не было.

О том, что лидеры поздоровались, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он не уточнил, в какой именно момент лидеры обменялись приветствием. На церемонии фотографирования они не здоровались.

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О факте обмена приветствиями сообщил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, удалось ли лидерам перекинуться парой слов.

"Лидеры просто поздоровались",- сказал он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным, назвав в качестве причины такого шага инцидент в Керченском проливе.

Между тем американский лидер не стал отвечать на вопрос российских журналистов о причинах отмены встречи с Владимиром Путиным.

Там же, "на полях" саммита, Путин и Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля. Темами беседы двух лидеров была ситуация в Сирии и на Украине.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Саммит G20 в Аргентине
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