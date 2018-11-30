Путин подписал поправки в бюджет

Президент подписал поправки в федеральный бюджет-2018 и на плановый период 2019-2020 годов. В документе свыше тысячи страниц.

Доходы бюджета-2018 возрастают на 1 трлн 874,7 млрд - до 18 трлн 947,6 млрд рублей. Основной прирост дают нефтегазовые доходы.

Расходы также увеличиваются, но на гораздо меньшую сумму: на 217,7 млрд рублей, - до 16 трлн 808,8 млрд рублей.

Таким образом, профицит составит 2 трлн 138,7 млрд рублей, или 2,1 проц ВВП. Это рост более чем в четыре раза по сравнению с показателями действующей редакции.