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30.11.2018 17:58
Рубрика: Власть

Путин предупредил о последствиях отказа США от ДРМСД

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)
Фото: Константин Завражин
Россия встревожена ситуацией, сложившейся в связи с возможным отказом США от обязательств по Договору о РСМД. О последствиях этого шага президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Песков рассказал о формате встречи Трампа и Путина в Буэнос-Айресе

- Не может не тревожить положение дел в сфере нераспространения и разоружения, - заявил российский лидер, пояснив, что неясность позиции США по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создает риски неконтролируемой гонки вооружений.

Он призвал страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) выступать с единых согласованных позиций по этой проблематике. По его словам, это станет важным фактором мобилизации усилий мирового сообщества в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.

Фото: REUTERS/Martin Acosta
Путин начал участие в мероприятиях G20

Российский лидер призвал также не допустить нового витка напряженности вокруг иранской ядерной программы. Предотвратить его, по его словам, поможет сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Отметим, что встреча лидеров БРИКС стала первым мероприятием программы Путина в Аргентине. Затем российскому лидеру, напомним, предстоит участие непосредственно в саммите G20, куда он уже прибыл.

Путина, приехавшего на лимузине "Аурус" в выставочный центр "Коста Сальгеро", встретил президент Аргентины Маурисио Макри. Лидеры обменялись рукопожатием.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Выход США из договора о РСМД РГ-Фото Саммит G20 в Аргентине
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