Путин: Протекционизм разрывает ткань мировой экономики

Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС вместе бороться за формирование справедливой и полноправной системы международных отношений. Об этом он заявил на встрече с лидерами организации, которые собрались "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Встреча лидеров БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) стала первым мероприятием программы Путина в Аргентине. Затем российскому лидеру предстоит участие непосредственно в саммите G20.

Выступая перед коллегами по БРИКС, президент РФ заявил, что порочная практика односторонних санкций и недобросовестная конкуренция "разрывает ткань" мировой экономики, оказывая негативное влияние на международное сотрудничество.

- Недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный равноправный межгосударственный диалог, - констатировал Владимир Путин.

По его словам, протекционистские меры используются в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права.

Такая практика, считает президент РФ, приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений.

Он призвал страны БРИКС вместе активно выступать в пользу формирования справедливой и полноправной системы международных отношений.

- Именно коллективные действия, основанные на взаимном уважении и учете интересов, востребованы для решения острых проблем, стоящих перед мировым сообществом, - сказал Путин.

Ранее о планах на тему продления и даже ужесточения санкционного режима против России заявили ряд участников саммита "двадцатки". Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй сообщила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Такое заявление она сделала на борту самолета по пути в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20.

Кроме того, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за керченского инцидента. Об этом он объявил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, назвав произошедшее "российской агрессией против Украины".

Путин, кроме того, заявил на встрече с коллегами по БРИКС о недопустимости "авантюрного использования" террористов в геополитических целях.

- В отношении террористических группировок недопустимы двойные стандарты или какие бы то ни было компромиссы и, тем более, их авантюрное использование в геополитических целях, поскольку любые заигрывания с террористами играют им на руку, побуждают совершать новые кровавые злодеяния, - заявил российский лидер в своем выступлении.