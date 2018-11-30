ЦППК тестирует систему распознавания лиц для оплаты проезда в электричках

ЦППК тестирует систему распознавания лиц, которая поможет пассажирам в будущем садиться на электричку, не предъявляя билета, если он у них есть. Об этом журналистам рассказал Максим Дьяконов, генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании.

Два турникета, как уточняет пресс-служба ЦППК, установлены на Киевском вокзале и станции Солнечная, в эксперименте участвуют только сотрудники компании.

Предполагается, что турникеты считывают биометрические данные, и система автоматически понимает, что у пассажира есть проездной.

Появление такой системы компания анонсировала в сентябре.

Сейчас у ЦППК можно купить обычные бумажные билеты в кассе и автоматах, также записать их на карту - "Тройку", "Стрелку" или собственную транспортную карту компании, либо на двух направлениях, Павелецком и Ярославском, купить билеты онлайн через приложение. Эта функция пока доступна для поездок только на станциях, где установлены турникеты.

Постепенно в ЦППК планируют подключить к системе продаж онлайн все обслуживаемые направления.

На Ленинградском направлении, обслуживаемом Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией, также действует свое приложение для покупки билетов.