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30.11.2018 19:09
Проект: В регионах

Глава Калуги рассказал о развитии самоуправления

30 ноября глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов принял участие в межрегиональном форуме Всероссийского совета местного самоуправления.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В работе форума приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, руководители Минстроя РФ, главы муниципальных образований Центрального, Приволжского, Дальневосточного федеральных округов, представители общественных организаций, эксперты в сфере муниципального управления.

На форуме обсуждались лучшие практики вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства территорий, а также актуальные вопросы и механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения.

Фото: Калужская городская Дума
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Глава Калуги представил на форуме доклад, посвященный развитию в Калуге территориального общественного самоуправления.

- На сегодняшний день территориальные общины Калуги являются надежным фундаментом местного самоуправления,- отметил Александр Иванов, - совместная работа территориальных общин и органов власти направлена на развитие города и создание комфортных условий проживания калужан. Силами общественников проводятся массовые мероприятия и социальные акции, налажена связь с населением. Город в лице активных жителей приобретает огромное количество единомышленников и друзей.

Были затронуты вопросы законодательного обеспечения деятельности территориального общественного самоуправления, развития социального партнерства, участия ТОС, социально ориентированных организаций, предпринимателей и молодежи в инфраструктурном развитии муниципалитетов.

Обсуждались проекты, реализованные в рамках программ "Инициативное бюджетирование", "Народный бюджет" и "Формирование комфортной городской среды".

Фото: Калужская городская Дума
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- Инициативное бюджетирование становится важным инструментом поддержки ТОС, - подчеркнул в своем выступлении Александр Иванов - в Калуге действует программа поддержки местных инициатив, когда выделенные на благоустройства средства распределяются по решению территориальных общин. Ежегодно реализуется программа "Гражданская инициатива", в рамках которой предусмотрено выделение субсидий и грантов для ТОС на конкурсной основе. Территориальные общины Калуги активно и организованно включились в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В 2017 году в результате нашей совместной работы благоустроено 112 дворов и большая парковая зона в центре города, в 2018 - 55 дворовых территорий и большой сквер "Содружество".

На форуме была представлена выставка успешных муниципальных практик, также состоялась проектная сессия по разработке готовых решений благоустройства поселений с участием граждан.

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