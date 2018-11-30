Предстоящим вечером Москва встанет в 9-балльных пробках. Таким прогнозом поделился сегодня "Яндекс".

Уже сейчас дороги столицы загружены на 7 баллов из 10 возможных. Загружены Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольцо, серьезные проблемы наблюдаются и на МКАД. Дальше будет только хуже. Самые протяженные заторы сформируются с 18 до 19 часов.

Специалисты рекомендуют москвичам пользоваться общественным транспортом до 20:00. Только после этого часа, отмечают в "Яндексе", на дорогах станет более-менее свободно.