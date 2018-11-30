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30.11.2018 11:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичи начали массово скупать мини-пигов в преддверии Нового года

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Перед Новым годом, который по восточному календарю пройдет под знаком Желтой Свиньи, москвичи стали активно скупать мини-пигов.

Как сообщили в "Клубе любителей хрюш", цены на этих животных выросли с 25 до 45 тысяч рублей. "Спрос повышенный, и связано это, разумеется, с наступлением года Свиньи", - заявил представитель клуба в беседе с m24.ru.

Фото: depositphotos.com
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В другом столичном "Клубе любителей свиней" также подтвердили информацию о всплеске популярности мини-пигов. При этом специалисты отмечают, что покупая таких свинок для фотосессий, люди порой забывают изучить необходимую информацию о них. Так, например, многие не задумываются, что эта порода свиней может вырасти и набрать до 100 килограммов.

"После Нового года будет просто ужас: их начнут выкидывать, перепродавать, отдавать бесплатно. В нашей группе уже есть отказники", - заявили в клубе.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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