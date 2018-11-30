Суд отказал в рассмотрении жалоб на арест Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отказался рассматривать кассационные жалобы адвокатов футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на решение об их заключении под стражу. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Защитники футболистов ранее подали в президиум Мосгорсуда кассационные жалобы с просьбами о смягчении их подзащитным меры пресечения. Однако, по словам Солоповой, судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче этих жалоб защитников на рассмотрение президиума Мосгорсуда.

Напомним, российские футболисты в настоящий момент проходят обвиняемыми по уголовному делу и находятся в следственном изоляторе. Вместе с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным в деле фигурируют брат Мамаева Кирилл, а также Александр Протасовицкий. Все фигуранты арестованы на срок до 8 декабря. Подследственным ранее были предъявлены обвинения по статьям "побои" и "хулиганство". Санкция только по статье "хулиганство" предполагает до 7 лет заключения.

Две потасовки с участием футболистов и их друзей произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Кроме того, молодые люди разбили стекло и повредили заднюю дверь иномарки, принадлежащей телеведущей. Чуть позже буйная компания переместилась в кофейню на Большой Никитской улице. Там футболисты и их друзья избили директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. Причем один из ударов Кокорин нанес стулом. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из парней удар по лицу.

