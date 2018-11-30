Украинских моряков в "Лефортово" накормили кашей

Военные моряки из Украины, задержанные в Керченском проливе, помещены в карантинные камеры московского СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию столицы.

В общей сложности в изолятор доставлен 21 моряк. Все они сидят в одиночных карантинных камерах. Это обычный порядок при поступлении любого арестованного.

В каждой камере есть кровать, стул и стол. Морякам также выделили столовые принадлежности, сегодня накормили кашей.

Общественники отметили, что украинцы подчиняются тому же распорядку, что и другие арестованные. Поэтому вместо военной формы, в которой они поступили в "Лефортово", им выдали тюремную одежду. Жалоб и пожеланий к администрации изолятора они не высказывали.

Напомним, что моряки арестованы с санкции судов Симферополя и Керчи. ФСБ возбудила против них уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.