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30.11.2018 19:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украинских моряков в "Лефортово" накормили кашей

Текст: Сергей Бабкин

Военные моряки из Украины, задержанные в Керченском проливе, помещены в карантинные камеры московского СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию столицы.

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В общей сложности в изолятор доставлен 21 моряк. Все они сидят в одиночных карантинных камерах. Это обычный порядок при поступлении любого арестованного.

В каждой камере есть кровать, стул и стол. Морякам также выделили столовые принадлежности, сегодня накормили кашей.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Общественники отметили, что украинцы подчиняются тому же распорядку, что и другие арестованные. Поэтому вместо военной формы, в которой они поступили в "Лефортово", им выдали тюремную одежду. Жалоб и пожеланий к администрации изолятора они не высказывали.

Напомним, что моряки арестованы с санкции судов Симферополя и Керчи. ФСБ возбудила против них уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Провокация Украины в Керченском проливе
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