В Дубне открыли новый мост через Волгу

В подмосковной Дубне на два месяца раньше срока открыли движение по новому мосту через Волгу.

Крупнейший российский наукоград больше не знает проблемы разъединенности двух частей города - их соединил красавец-мост общей протяженностью почти два километра. Таким образом, завершился самый крупный проект дорожного строительства в Подмосковье стоимостью почти в 9 миллиардов рублей.

- Не все считали, что в Дубне нужно строить такой большой и сложный инженерный объект. Но президент страны по-особому относится к наукоградам, где создаются инновационные рабочие места, и он этот проект поддержал, - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дав старт автомобильному движению. - Этот мост даст городу и его жителям новое качество жизни.

В Дубне, если кто не знает, находится крупнейший в стране центр исследований в области ядерной физики. И 125 предприятий, 70% которых расположены на левом берегу Волги и 30% - на правом. Долгие годы все транспортное сообщение между двумя берегами сосредотачивалось на двухполосной переправе плотины Иваньковской гидроэлектростанции. Но, в конце концов, этот мостик так обветшал, что местные власти сначала перестали пускать на него грузовой и крупный пассажирский транспорт, а потом и вовсе начали временами перекрывать для движения. И тогда дубнинцы вынуждены были добираться друг к другу в гости в объезд - через город Кимры, который даже не Московская, а соседняя Тверская область.

Строили новый мост с 2016 года при поддержке федерального бюджета, который взял на себя 50% общих затрат. Работали круглосуточно - каждый день на объекте трудились не менее 500 человек. "Нужно поблагодарить и инженеров, и техников, и проектировщиков, и строителей. Получился действительно очень красивый уникальный объект, который без сомнения станет и украшением Дубны, и новым символом Подмосковья, - отметил полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, также приехавший на открытие моста.

Новая переправа через Волгу имеет 4 полосы для движения, расчетную скорость в 80 километров в час и способна пропускать более 24 тысяч автомобилей в сутки. А еще на нем есть удобные съезды, тротуары и пешеходные переходы, автобусные остановки. И впервые за несколько лет между правой и левой частями Дубны начали ходить большие пассажирские автобусы - теперь-то не нужно бояться, что тяжелый общественный транспорт может порушить аварийное сооружение. "Пока запустили два автобуса, с нового года их будет 13", - пообещал жителям зампред областного правительства Игорь Тресков.