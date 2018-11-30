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30.11.2018 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мужчину осудили на 4 года за вербовку в ИГ в соцсети

Московский окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима члена запрещенной в России организации "Исламское государство" Ахмеда Эльсанукаева. Мужчину обвинили в призывах к терроризму в социальной сети "ВКонтакте".

"Признать Эльсанукаева виновным, путем частичного сложения наказания и с учетом неотбытого приговора назначить ему наказание в виде 4 лет в колонии строгого режима", - говорится в заключительном приговоре судьи.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Отмечается, что дело слушалось в особом порядке без вызова свидетелей и исследования доказательств, так как Эльсанукаев полностью признал свою вину.

Кроме того, обвиненному впредь запретили занимать официальные должности, которые так или иначе связаны с администрированием сайтов.

По данным следствия, весной 2015 года мужчина покинул Карелии, где проживал до этого, и отправился в подготовительный лагерь ИГ, который находится на турецко-сирийской границе. Однако пройдя инструктаж Эльсанукаев не отправился на войну, а решил завести страницу в популярной соцсети, через которую начал вербовать сторонников. Задержали его летом 2016 года. На данный момент 30-летний мужчина содержится в московском СИЗО.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вербовка в террористические организации
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