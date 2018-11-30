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30.11.2018 16:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве полиция возбудила дело после атаки на канатную дорогу

Текст: Сергей Бабкин

После кибератаки на сервер Московской канатной дороги возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Канатную дорогу в Москве защитят от кибератак

Расследование начала столичная полиция. С заявлением обратился гендиректор дороги Михаил Лобачев. По предварительным данным, хакер запустил вирус-программу на сервере транспортной системы. Она зашифровала важные файлы. За расшифровку хакер потребовал биткоины.

Уголовное дело возбуждено по статье 273 УК РФ - "Создание и распространение вредоносных компьютерных программ". Прокуратура взяла расследование под надзор.

Ранее "РГ" сообщала, что канатная дорога возобновила работу после кибератаки.
 

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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