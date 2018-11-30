В Москве полиция возбудила дело после атаки на канатную дорогу

После кибератаки на сервер Московской канатной дороги возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Расследование начала столичная полиция. С заявлением обратился гендиректор дороги Михаил Лобачев. По предварительным данным, хакер запустил вирус-программу на сервере транспортной системы. Она зашифровала важные файлы. За расшифровку хакер потребовал биткоины.

Уголовное дело возбуждено по статье 273 УК РФ - "Создание и распространение вредоносных компьютерных программ". Прокуратура взяла расследование под надзор.

Ранее "РГ" сообщала, что канатная дорога возобновила работу после кибератаки.

