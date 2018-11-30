В Москве выбрали лучшие гостиницы и мероприятия под открытым небом

В Москве выбрали и наградили лучших в сфере туристической и гостиничной индустрии. Церемония вручения XIX Премии "Путеводная звезда" прошла 29 ноября в концертном зале "Известия Hall".

Победителями отраслевой премии стали лучшие отели, городские фестивали, гастрономические проекты, архитектурные объекты, туристические компании, а также те, кто каждый день помогает гостям столицы - консьержи, волонтеры и сотрудники туристической полиции. Их поздравила вице-мэр Наталья Сергунина, которая в своем выступлении отметила, Москва регулярно оказывается среди лидеров международных рейтингов для путешественников. А побывать в столице рекомендуют такие авторитетные издания, как National Geographic, Lonely Planet, The Wall Street Journal, The Daily Telegraph и другие.

По словам вице-мэра, в социальных сетях от иностранцев много положительных отзывов о российской столице, они получают в Москве настолько яркие впечатления, что хотят вернуться снова. "Лучшая реклама, когда туристы советуют Москву своим друзьям. Большая заслуга здесь тех, кто трудится в отрасли гостеприимства: предлагает путешественникам лучшие варианты размещения и туристические маршруты, удивляет необычной программой и подает вкуснейшие блюда. Благодарю всех вас за вклад в повышение привлекательности Москвы и, конечно, поздравляю лауреатов", - отметила Наталья Сергунина.

В этом году лауреатов "Путеводной звезды" определяли в 15 номинациях. В номинации "Лучший отель 5 звезд" победил Radisson Royal Hotel Moscow (Гостиница "Украина"), "Лучший отель 4 звезды" - AZIMUT Отель Олимпик Москва, "Лучший отель 3 звезды" - Hamptоn by Hilton Moscow Strogino, "Лучший апарт-отель" - Aparthotel Adagio Москва Павелецкая, "Лучший хостел" - NETIZEN Moscow Rimskaya, "Лучший конгресс-отель" - Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel, "Лучшая компания в сфере MICE" - Креативное MICE агентство MaxMedium, "Лучшая компания в сфере въездного туризма" - ООО "Свой Туристический Сервис". Специальный диплом в этой номинации за высокий уровень сервиса получила компания TSAR VOYAGES.

Также экспертный совет определил лучшего оператора экскурсионного туризма - City Sightseeing Russia. А звание лучшего сотрудника туристической полиции Москвы получили Анна Мирошниченко и Роман Степанов. Также выбрали и лучшего волонтера чемпионата мира по футболу - Елену Хайрулину. Звание лучшего консьержа досталось Ольге Данилюк.

Кроме этого, определили лучший архитектурный объект туристического показа - парк "Зарядье", а среди гастрономических проектов премию получил ресторан "Турандот".

Сами москвичи с помощью портала "Активный гражданин" проголосовали за лучшее событийное мероприятие под открытым небом. Им стал Московский международный фестиваль "Круг света".