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30.11.2018 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Шереметьево объяснили появление бегущего мужчины на аэродроме

Текст: Сергей Бабкин

Представители аэропорта Шереметьево объяснили вчерашний инцидент с остановкой самолета. В пресс-службе воздушной гавани "РГ" сообщили, что лайнер в итоге вылетел по расписанию.

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Как сообщили в Шереметьево, в 16:00 сотрудники аэродрома заметили, как по территории побежал мужчина. Это был сотрудник подрядной организации, ведущей реконструкцию. У строителя был пропуск и светоотражающий жилет, на взлетную полосу он не выбегал. Тем не менее, диспетчеры дали команду пилотам одного из лайнеров прекратить руление в целях безопасности. Через некоторое время самолет вылетел, из расписания воздушное судно не выбилось.

Ранее "РГ" сообщила, что прокуратура начала проверку обстоятельств этого инцидента.

Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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