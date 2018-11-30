В Шереметьево объяснили появление бегущего мужчины на аэродроме

Представители аэропорта Шереметьево объяснили вчерашний инцидент с остановкой самолета. В пресс-службе воздушной гавани "РГ" сообщили, что лайнер в итоге вылетел по расписанию.

Как сообщили в Шереметьево, в 16:00 сотрудники аэродрома заметили, как по территории побежал мужчина. Это был сотрудник подрядной организации, ведущей реконструкцию. У строителя был пропуск и светоотражающий жилет, на взлетную полосу он не выбегал. Тем не менее, диспетчеры дали команду пилотам одного из лайнеров прекратить руление в целях безопасности. Через некоторое время самолет вылетел, из расписания воздушное судно не выбилось.

Ранее "РГ" сообщила, что прокуратура начала проверку обстоятельств этого инцидента.