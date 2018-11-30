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30.11.2018 16:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Подмосковья вернули в долевое строительство 3 млрд рублей

Текст: Ирина Рыбникова

Только в этом году в долевое строительство жилья в Подмосковье были возвращены 3 миллиарда рублей, которые недобросовестные застройщики могли бы потратить на иные цели. Добиться этого помогло перераспределение полномочий, в результате которого контроль за долевым строительством был передан областному Главгосстройнадзору.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья
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"Такая реорганизация позволила нам увеличить объем проверок застройщиков с 20 в 2017-м году до 137 в 2018-м. По их результатам значительную сумму удалось вернуть на расчетные счета застройщиков и впоследствии - в стройку", - подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В надзорном ведомстве "РГ" уточнили, что по действующему законодательству к нецелевому использованию средств, привлеченных с граждан на долевое строительство жилья, относятся расходы, например, на выдачу займов или погашение процентов по кредиту, не имеющему целевого назначения.
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Участившиеся проверки позволяют лучше отслеживать нецелевые траты, которые Главгосстройнадзор настоятельно требует возвращать в стройку, в противном случае нарушителям грозят серьезные меры взыскания, вплоть до приостановки деятельности и возбуждения уголовных дел.

Артур Гарибян добавил, что в области уже имеются прецеденты, когда застройщикам, допустившим нецелевые расходы, была заблокирована возможность привлечения денежных средств граждан. "Это позволило не допустить появления более 3800 новых обманутых дольщиков", - сказал он.

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