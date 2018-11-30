Власти Подмосковья вернули в долевое строительство 3 млрд рублей

Только в этом году в долевое строительство жилья в Подмосковье были возвращены 3 миллиарда рублей, которые недобросовестные застройщики могли бы потратить на иные цели. Добиться этого помогло перераспределение полномочий, в результате которого контроль за долевым строительством был передан областному Главгосстройнадзору.

"Такая реорганизация позволила нам увеличить объем проверок застройщиков с 20 в 2017-м году до 137 в 2018-м. По их результатам значительную сумму удалось вернуть на расчетные счета застройщиков и впоследствии - в стройку", - подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В надзорном ведомстве "РГ" уточнили, что по действующему законодательству к нецелевому использованию средств, привлеченных с граждан на долевое строительство жилья, относятся расходы, например, на выдачу займов или погашение процентов по кредиту, не имеющему целевого назначения.

Участившиеся проверки позволяют лучше отслеживать нецелевые траты, которые Главгосстройнадзор настоятельно требует возвращать в стройку, в противном случае нарушителям грозят серьезные меры взыскания, вплоть до приостановки деятельности и возбуждения уголовных дел.

Артур Гарибян добавил, что в области уже имеются прецеденты, когда застройщикам, допустившим нецелевые расходы, была заблокирована возможность привлечения денежных средств граждан. "Это позволило не допустить появления более 3800 новых обманутых дольщиков", - сказал он.