Замначальника подмосковной таможни арестован по делу о взятке

Заместитель начальника Федеральной таможенной службы по Московской области Денис Руденко отправлен под арест на 2 месяца. Такое решение вечером в пятницу, 30 ноября, вынес Мещанский суд Москвы.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Руденко меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 января 2019 года", - сообщили в суде "Интерфаксу".

Ранее Следственный комитет РФ проинформировал о задержании Руденко по делу об особо крупной взятке - на сумму в 11 млн рублей. По версии следствия, эти деньги Руденко получил в одном из столичных кафе 28 ноября - за "оказание содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки" в отношении одного из ООО.