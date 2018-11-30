На Камчатке впервые пройдет межнациональный конкурс красоты

Конкурс "Этнокрасавица Камчатского края" пройдет 1 декабря в Петропавловсе-Камчатском. Его участницами станут 15 девушек разных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участницы представят культуру русских, коряков, чукчей, украинцев, белорусов, татар, ительменов, эвенов, корейцев, бурят, киргизов, азербайджанцев, армян, якутов, чувашей.

Соревноваться конкурсантки будут не только в красоте, но и в знании культуры, традиций и языка своего народа. Будет оценен уровень актерского мастерства и другие таланты девушек.

Участницы расскажут о себе и о национальности, которую представляют, выступят с творческими номерами и продефилируют в народных костюмах.

Конкурс организуют молодежный комитет КРОО "Содружество", агентство по внутренней политике и министерство культуры Камчатского края. Победителей ждут ценные призы.