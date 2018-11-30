Комплекс С-400 заступил на боевое дежурство в Хабаровском крае

В Хабаровском крае заступила на боевое дежурство новая зенитная ракетная система С-400.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы военного округа полковника Александра Гордеева, комплекс поступил на вооружение зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Гордеев добавил, что ранее зенитчики прошли обучение для работы с новой техникой. По итогам учебы дальневосточники выполнили боевые пуски ракет на специализированном полигоне Капустный Яр в Астраханской области.
Зенитно-ракетная система С-400 предназначена для поражения всех известных и даже перспективных средств воздушно-космического нападения, от самолетов, тактических и баллистических ракет до гиперзвуковых целей.