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30.11.2018 09:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Восточном начали заправку разгонного блока перед пуском ракеты

Текст: Дина Непомнящая

Заправку разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива и сжатыми газами начали специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Восточном. Для этого его транспортировали из монтажно-испытательного комплекса космических аппаратов на заправочно-нейтрализационную станцию.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Работы по заправке блока в соответствии с графиком будут проходить до 17 декабря. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6 намечен на 27 декабря", - сообщается на сайте ЦЭНКИ.

Перед началом заправки "Фрегат" прошел пневмовакуумные и электрические испытания. Позже его вернут на монтажно-испытательный корпус, где будет проходить сборка космической головной части.

Пуск, намеченный на конец декабря, станет четвертым для космодрома.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
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