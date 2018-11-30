На Восточном начали заправку разгонного блока перед пуском ракеты

Заправку разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива и сжатыми газами начали специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Восточном. Для этого его транспортировали из монтажно-испытательного комплекса космических аппаратов на заправочно-нейтрализационную станцию.

"Работы по заправке блока в соответствии с графиком будут проходить до 17 декабря. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6 намечен на 27 декабря", - сообщается на сайте ЦЭНКИ.

Перед началом заправки "Фрегат" прошел пневмовакуумные и электрические испытания. Позже его вернут на монтажно-испытательный корпус, где будет проходить сборка космической головной части.

Пуск, намеченный на конец декабря, станет четвертым для космодрома.