В деле об убийстве хабаровского пауэрлифтера могут изменить статью

Адвокаты Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, намерены просить суд об изменении уголовной статьи на убийство по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ).

"Мы не согласны с той мерой наказания, которая была озвучена прокурором. Она слишком жестокая", - сообщил "Интерфаксу" адвокат подсудимого Константин Лысенко.

Ранее в ходе прений, которые начались в Хабаровском краевом суде 29 ноября, государственный обвинитель потребовал назначить Аллахверанову наказание в виде 19 лет лишения свободы. В случае изменении квалификации статьи, ему будет грозить от 7 до 15 лет тюрьмы. Защитники надеются, что суд назначит наказание не более 8-9 лет.

Прения по уголовному делу продолжатся 4 и 6 декабря.

Напомним, пауэрлифтер Андрей Драчев погиб 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска во время драки. Обвиняемый в убийстве 25-летний Анар Аллахверанов почти месяц скрывался от следствия, но затем сам явился с повинной. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Фигурантами уголовных дел также стали не предотвратившие драку сотрудники Росгвардии и сержант полиции, отдыхавший в компании Аллахверанова. Последний был уволен со службы.