В Приамурье возбудили дело об издевательствах над 6-летней девочкой

Зейский следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Александровка, которую заподозрили в истязании шестилетней падчерицы.

"По версии следствия, подозреваемая на протяжении нескольких дней в ноябре 2018 года систематически наносила побои дочери своего сожителя, оскорбляла и унижала ребенка", - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, об издевательствах стало известно, когда их свидетелями стали соседи семьи. Они вызвали полицию.

Девочку поместили педиатрическое отделение районной больницы. По словам врачей, ее тело в многочисленных ссадинах и синяках. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.