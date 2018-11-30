Забайкалье и Бурятия попадут в программу "дальневосточного гектара"

Став частью Дальневосточного федерального округа, Забайкальский край и Республика Бурятия автоматически попадут в программу "дальневосточного гектара", заверил премьер-министр Дмитрий Медведев, пообещав предусмотреть соответствующие изменения в законодательство.

В начале ноября президент Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО. Правительству он дал три месяца, чтобы привести законодательство в соответствие с указом.

Жители этих регионов уже хотели бы использовать возможности, которые есть у населения Дальнего Востока. На приеме граждан, который в пятницу провел премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, житель Забайкалья Чингиз Бальжинимаев по видеосвязи рассказал, что его семье, занимающейся личным подсобным хозяйством и держащей 56 голов крупного рогатого скота, очень пригодилась бы земля для выпаса и покоса. "Дальневосточный гектар" в этой ситуации им был бы в помощь.

- Я не вижу ни одного основания, по которому нужно было бы в этой просьбе отказать, потому что, действительно, Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа, соответственно все программы, которые действуют в Дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край. Поэтому мы обязательно предусмотрим изменения законодательства и соответствующих программ для того, чтобы распространить действие правил по "дальневосточному гектару" и на Забайкальский край, - ответил ему глава правительства, уточнив, что это касается и Бурятии.