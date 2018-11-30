Бывшую судью из Саратовской области заподозрили во взятках

В Саратове прошло заседание Квалификационной коллегии судей, которая рассмотрела представление руководителя СК РФ Александра Бастрыкина в отношении бывшей работницы правосудия Татьяны Шевлягиной. Служительницу Фемиды подозревают в изготовлении за взятки поддельных судебных решений. ККС дала согласие на привлечение судьи в отставке к уголовной ответственности.

Ранее Татьяна Шевлягина занимала пост судьи мирового участка № 1 в Балашове. Следствие считает, что служительница правосудия фактически поставила на поток изготовление за взятки поддельных судебных решений об отчуждении недвижимости, находившейся в муниципальной собственности. Всего судья по данным следствия изготовила 23 таких решения. На основании этих документов была оформлена госрегистрация собственности, в частности, на комнаты и квартиры ряду граждан.

По словам представителя следственных органов Станислава Белозерцева, сумма взяток по разным эпизодам разнится от суммы менее 10 тысяч рублей (в одном случае) до 200 тысяч рублей. В результате муниципалитету был нанесен значительный ущерб.

Информация о возможной противоправной деятельности судьи выяснилась в ходе расследования по другому уголовному делу, в отношении жительницы Балашова Марины Репиной, которую в июле этого приговорили к лишению свободы на четыре года за мошенничество.

Представление о привлечении служительницы Фемиды к уголовной ответственности в квалификационную коллегию судей региона направил руководитель СК Александр Бастрыкин.

Сама судья к этому времени ушла в отставку и сменила место жительства, сейчас она зарегистрирована в Подмосковье. Квалификационная коллегия в течение нескольких недель не могла с ней связаться. Сама Шевлягина на заседание ККС не приехала, с материалами представления руководителя СК знакомиться, как ей предлагалось, не стала, но прислала по электронной почте письмо с опровержениями выводов следствия.

- Уважительных причин неявки на заседание ККС не установлено, - сообщил председатель квалификационный коллегии Александр Глухов.

Посовещавшись в течение непродолжительного времени, члены коллегии решили, что для привлечения бывшей судьи к уголовной ответственности есть веские основания.

Как было отмечено, вынесенное коллегией решение может быть обжаловано в Саратовском областном суде или в вышестоящей квалификационной коллегии.