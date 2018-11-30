Пензенские педагоги дополнительного образования получили премии

В Пензенской области сто педагогов, имеющих ведомственные и государственные награды и воспитавших победителей всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и выставок, получили денежные премии в размере 25 тысяч рублей.

Награждение состоялось в рамках мероприятия, посвященноего100-летию со дня образования государственной системы дополнительного образования. Оно состоялось в киноконцертном зале "Пенза".

В фойе работали тематические площадки "Спорт и физкультура", "Туризм и краеведение", "Техническое творчество", "Декоративно-прикладное творчество", "Хореография", "Театральное искусство", "Патриотическое воспитание", "Художественное творчество". Это основные направления, которые развиваются в Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев, который посетил праздник, отметил детские музыкальные оркестры.

- Возможно, нам стоит создать региональную программу по поддержке детских оркестров, чтобы этот вид творчества развивался не только в Пензе, но и в районах области. Благо, положительные примеры, как и талантливые дети, у нас есть. Нужен человек с горящими глазами, который сможет выстроить эту систему, привлечь педагогов, которые будут обучать детей, - предложил Иван Белозерцев. - Наши педагоги семь раз становились обладателями Хрустального ключа - главного приза российского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям". Приятно, что традиции, заложенные нашими ветеранами, продолжают молодые педагоги, которые направляют ребят, помогают раскрыться их талантам.

Глава региона выразил благодарность всем работникам и ветеранам дополнительного образования Пензенской области. В регионе кружки и секции посещают более 120 тысяч детей, это почти 90 процентов всех учащихся школ. Широкий спектр самых разных увлечений позволяет каждому ребенку найти дело по своим запросам и возможностям.

В рамках нацпроекта "Образование", который, в том числе, включает создание условий для развития дополнительного образования детей, в Пензенской области реализуется ряд региональных проектов: "Успех каждого ребенка", "Билет в будущее". Недавно начал работу детский технопарк "Кванториум". Он располагается на базе технопарка "Рамеев" и объединяет более 800 талантливых ребят. Обучение ведётся по 16 образовательным программам и шести инновационным направлениям, среди них робототехника, промышленный дизайн", био- и наноквантум, IT-направление. На создание пензенского детского технопарка "Кванториум" было выделено более 81 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

Регион подписал соглашение с фондом "Талант и успех", разрабатывается проект создания регионального центра выявления и поддержки одаренных детей по модели "Сириуса" в Сочи, планируется развернуть его работу по трем направлениям: наука, искусство и спорт.

Лучшие работники и ветераны системы дополнительного образования Пензенской области награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора.