Public Talk "Инклюзия: мифы и реальность" прошел в Высшей школе экономики

Public Talk "Инклюзия: мифы и реальность" со студентами ведущих вузов Нижнего Новгорода прошел в Высшей школе экономики (ВШЭ). Одним из инициаторов встречи выступила автор программы "Точка доступа" Ольга Никитина. В аудитории ВШЭ собралось более 50 студентов и 15 экспертов.

По словам Никитиной, главная цель Public Talk - рассказать молодым людям об инклюзии, донести до них, что равные возможности должны быть у всех.

- От беды человека отделяет один шаг, произойти может все, что угодно. Сегодня мы здоровы, а завтра - в инвалидной коляске… И если сейчас не задумываться над этим, потом мы сами можем оказаться в равнодушном и "недоступном" мире. Студенты - это люди, которым предстоит вершить судьбу Нижнего Новгорода и страны в ближайшие 20-30 лет. И то, как общество будет относиться к людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, во многом зависит от них! - считает Ольга Никитина.

Public talk прошел в тесном интерактиве со студентами. Эксперты рассмотрели вопросы инклюзии не только в медицинском, но и психологическом и социальном аспектах.

Заместитель председателя по развитию Инновационного центра "Сияние" Светлана Рашванд привела в пример историю своей жизни: она воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Об этом Светлана написала рассказ, а известный московский режиссер Михаил Комлев так им проникся, что снял по нему фильм "Бабочка". Руководитель НРОО людей с инвалидностью "Ковчег" Роман Пономаренко оказался на инвалидной коляске в 11 лет, упал с дерева. Он рассказал студентам о своей жизни, убедил их, что возможности человека безграничны, несмотря на физические ограничения.

Заведующая неврологическим отделением Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), врач-невролог высшей категории Ирина Розенвальд ответила на вопросы ребят, в чем причина того, что с каждым годом людей с инвалидностью становится больше. Заведующая реабилитационным центром "Добрый сад", врач-психиатр Оксана Баландина рассказала об аутизме, заставив каждого в аудитории задуматься о том, что он может сделать для человека с расстройствами аутистического спектра.

А директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых и руководитель Агентства стратегических инициатив в ПФО Сергей Бочаров поведали ребятам о возможностях участия в федеральных и региональных грантовых проектах, направленных на положительные изменения жизни людей с инвалидностью в России.

Чтобы лучше почувствовать тему, погрузиться в нее глубже, академический руководитель магистерской программы "Литература и медиа", доцент НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Нелли Борышнева объявила среди студентов конкурс на лучший социальный ролик на тему инклюзии.

В видеоролике она предложила показать ребятам, что люди с инвалидностью - это обычные люди. Они работают, учатся, путешествуют, ходят в кафе и ночные клубы. Или хотели бы ходить, но что-то мешает.

- Вы можете сделать видео о том, как общаться с людьми, у которых есть инвалидность. Или о том, какие проблемы, в первую очередь, волнуют их, - сказала Нелли Борышнева.

В завершении дискуссии студенты ответили на вопросы "выходной анкеты". Пока ответы обрабатываются, но уже сейчас сотрудники ВШЭ говорят, что они очень эмоциональные, и Public Talk никого не оставил равнодушным.

- Два часа пролетели очень быстро. Я думала, будет неинтересно, скучно, как на лекции, но нет! Сердечко так билось, ух... - оставила отзыв по окончанию дискуссии одна из студенток, признавшись, что чуть не расплакалась на лекции от переполняющих ее эмоций.