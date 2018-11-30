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30.11.2018 13:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Public Talk "Инклюзия: мифы и реальность" прошел в Высшей школе экономики

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)
Public Talk "Инклюзия: мифы и реальность" со студентами ведущих вузов Нижнего Новгорода прошел в Высшей школе экономики (ВШЭ). Одним из инициаторов встречи выступила автор программы "Точка доступа" Ольга Никитина. В аудитории ВШЭ собралось более 50 студентов и 15 экспертов.
Фото: PR-служба Высшей школы экономики Фото: PR-служба Высшей школы экономики
Фото: PR-служба Высшей школы экономики

По словам Никитиной, главная цель Public Talk - рассказать молодым людям об инклюзии, донести до них, что равные возможности должны быть у всех.

- От беды человека отделяет один шаг, произойти может все, что угодно. Сегодня мы здоровы, а завтра - в инвалидной коляске… И если сейчас не задумываться над этим, потом мы сами можем оказаться в равнодушном и "недоступном" мире. Студенты - это люди, которым предстоит вершить судьбу Нижнего Новгорода и страны в ближайшие 20-30 лет. И то, как общество будет относиться к людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, во многом зависит от них! - считает Ольга Никитина.

Public talk прошел в тесном интерактиве со студентами. Эксперты рассмотрели вопросы инклюзии не только в медицинском, но и психологическом и социальном аспектах.

Заместитель председателя по развитию Инновационного центра "Сияние" Светлана Рашванд привела в пример историю своей жизни: она воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Об этом Светлана написала рассказ, а известный московский режиссер Михаил Комлев так им проникся, что снял по нему фильм "Бабочка". Руководитель НРОО людей с инвалидностью "Ковчег" Роман Пономаренко оказался на инвалидной коляске в 11 лет, упал с дерева. Он рассказал студентам о своей жизни, убедил их, что возможности человека безграничны, несмотря на физические ограничения.

Фото: Николай Нестеренко
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Заведующая неврологическим отделением Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), врач-невролог высшей категории Ирина Розенвальд ответила на вопросы ребят, в чем причина того, что с каждым годом людей с инвалидностью становится больше. Заведующая реабилитационным центром "Добрый сад", врач-психиатр Оксана Баландина рассказала об аутизме, заставив каждого в аудитории задуматься о том, что он может сделать для человека с расстройствами аутистического спектра.

А директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых и руководитель Агентства стратегических инициатив в ПФО Сергей Бочаров поведали ребятам о возможностях участия в федеральных и региональных грантовых проектах, направленных на положительные изменения жизни людей с инвалидностью в России.

Чтобы лучше почувствовать тему, погрузиться в нее глубже, академический руководитель магистерской программы "Литература и медиа", доцент НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Нелли Борышнева объявила среди студентов конкурс на лучший социальный ролик на тему инклюзии.

Фото: Николай Нестеренко
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В видеоролике она предложила показать ребятам, что люди с инвалидностью - это обычные люди. Они работают, учатся, путешествуют, ходят в кафе и ночные клубы. Или хотели бы ходить, но что-то мешает.

- Вы можете сделать видео о том, как общаться с людьми, у которых есть инвалидность. Или о том, какие проблемы, в первую очередь, волнуют их, - сказала Нелли Борышнева.

В завершении дискуссии студенты ответили на вопросы "выходной анкеты". Пока ответы обрабатываются, но уже сейчас сотрудники ВШЭ говорят, что они очень эмоциональные, и Public Talk никого не оставил равнодушным.

- Два часа пролетели очень быстро. Я думала, будет неинтересно, скучно, как на лекции, но нет! Сердечко так билось, ух... - оставила отзыв по окончанию дискуссии одна из студенток, признавшись, что чуть не расплакалась на лекции от переполняющих ее эмоций.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Точка доступа
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