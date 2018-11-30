Саратовские ученые оценивают эмоции человека по его речи

В Саратовском государственном техническом университете имени Ю.А. Гагарина разработали программу, оценивающую психоэмоциональное состояние человека по его речи.

Как рассказали в пресс-службе вуза, десктопное приложение было разработано учеными кафедры "Информационная безопасность автоматизированных систем" вместе с медиками и филологами Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского.

Оцениваются исключительно звуковые особенности речи, а не смысловое значение слов. Физические характеристики речевого сигнала сравниваются с контрольными показателями, имеющимися в базе данных приложения. На данный момент в программу внесено 20 психотипов, которые оцениваются по шести показателям, таким как: темп, мелодика, громкость, интонационная составляющая, паузы и модуляция голоса.

Для того что бы приложение смогло оценить психоэмоциональное состояние человека достаточен отрывок его речи продолжительностью от 10 секунд.

Анализ психоэмоционального состояния проводится на основе методик, разработанных учеными СГМУ. Заведующая кафедрой русского и латинского языков Лариса Прокофьева и доцент кафедры психиатрии Наталья Филиппова медуниверситета подготовили сводную таблицу с речевыми показателями, характерными для конкретных психических состояний человека, таких как астения, депрессия, агрессия, мания. Данная методика позволяет выявить преобладающую эмоцию в речи говорящего, например, радость, тревогу, задумчивость, напряжение, апатию или возбуждение.

- Разработка нашего приложения велась более полутора лет - за это время был написан программный код и протестирована его эффективность. В перспективе необходимо дальнейшее тестирование приложения вместе с психологами и специалистами по фонологической экспертизе. Такие испытания планируется провести в январе-марте будущего года, - цитирует пресс-служба университета аспиранта кафедры информационной безопасности автоматизированных систем СГТУ Александра Захарова.

По словам профессора СГТУ Инны Пластун, в ближайшее время разработчики планируют сертифицировать свое приложение.

- Информация, получаемая в результате такого анализа, подпадает под действие федерального закона "О персональных данных". То есть, она не может находиться в общем доступе, так же как медицинские диагнозы врачей, - рассказывает ученый.

В тоже время, как объясняют авторы приложения, такие данные могут, например, использовать при приеме на работу сотрудников определенных профессий: пилотов, авиадиспетчеров, полицейских.

- Разработки, направленные на усиление безопасности, актуальны в наше время. Используя эту программу при тестировании студентов, можно было бы предотвратить ситуации, подобные недавнему керченскому происшествию, - считает руководитель технического университета Олег Афонин.

По словам разработчиков, в настоящее время погрешность выявления психологического состояния человека при использовании этой методики составляет около 5-10 процентов. Однако в дальнейшем приложение будет совершенствоваться за счет расширения базы данных и уточнения характеристик речи.