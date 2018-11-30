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30.11.2018 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии водитель без прав стал виновником смертельного ДТП

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Стерлитамакском районе молодой человек, еще не успевший получить водительские права, стал виновником аварии, в которой погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Фото: УГИБДД МВД по РБ
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ДТП произошло вечером 29 ноября на третьем километре автодороги Стерлитамак - Новый ТЭЦ. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, а затем наехал на столб электроопоры.

В итоге 20-летний пассажир иномарки умер еще до приезда медиков, а 44-летний владелец машины, сидевший рядом с водителем, попал в больницу с серьезными травмами.

Выяснилось, что за рулем был 19-летний местный житель, который допустил занос машины и не смог далее справиться с управлением. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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