В Башкирии водитель без прав стал виновником смертельного ДТП

В Стерлитамакском районе молодой человек, еще не успевший получить водительские права, стал виновником аварии, в которой погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

ДТП произошло вечером 29 ноября на третьем километре автодороги Стерлитамак - Новый ТЭЦ. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, а затем наехал на столб электроопоры.

В итоге 20-летний пассажир иномарки умер еще до приезда медиков, а 44-летний владелец машины, сидевший рядом с водителем, попал в больницу с серьезными травмами.

Выяснилось, что за рулем был 19-летний местный житель, который допустил занос машины и не смог далее справиться с управлением. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Теперь он находится под подпиской о невыезде.