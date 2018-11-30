В Чебоксарах запустят новые автобусы

С началом транспортной реформы в столице Чувашии 1 декабря на городские маршруты выйдет новые автобусы средней и большой вместимости.

Вместе с тем будет внедрена новая схема оплаты проезда. Как сообщил начальник отдела транспорта и связи администрации Чебоксар Андрей Васильев, в салонах автобусов не будет кондукторов. Вход в салон будет осуществляться через переднюю дверь, выход пассажиров предусмотрен через среднюю и заднюю двери. Билеты будет выдавать водитель.

- Лишь только после того, как все получат билеты, для выходящих откроют среднюю и заднюю двери. В то же время, через среднюю дверь будут проходить в салон инвалиды, а также люди с колясками и крупногабаритным багажом, - пояснил Васильев.

Производить оплату можно будет как наличными, так и пластиковыми картами. При втором варианте стоимость проезда составит 19 рублей. Поездка за наличные обойдется в 23 рубля.

Накануне запуска транспортной реформы представители руководства города и республики проинспектировали готовность поступивших транспортных средств.

Как сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, обслуживанием пассажиров в городе займется крупный перевозчик. Вместимость автобусного транспорта увеличится в целом на 20 процентов, и коллапса произойти не должно.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- Важно правильно организовать работу в первые дни. Водителей проинструктировать, как действовать в той или иной ситуации, чтобы не создавать неудобства для входящих в час пик, вовремя всех обслуживать и пропускать, - подчеркнул Ладыков.

Представитель компании заверил, что в своей работе организация ориентируется на правила транспортного обслуживания в городах Европы.

- Мама с коляской или пассажир с ограниченными возможностями здоровья конечно будут входить в среднюю и заднюю двери. Автобусы снабжены пандусом и имеют возможность наклоняться к уровню остановочного бордюра, - сказал перевозчик.

В свою очередь министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов заявил, что транспортная реформа в скором времени затронет всю республику.

- это новый этап в развитии современного и безопасного города. В ее разработке участвовали эксперты, для пассажиров будут созданы комфортные условия передвижения. Скоро начнется транспортная реформа и в республике, и мы уверены, что она пройдет успешно для всего региона. Наша общая задача - создать безопасность на дорогах, обеспечить доступность каждого удаленного района, - сказал министр.

Алексей Ладыков между тем отметил, что новая транспортная схема будет "обкатываться" - руководство города будет прислушиваться к мнению жителей и при необходимости в работу автобусов внесут коррективы.

Напомним, предстоящие изменения затронут 14 автобусных маршрутов: №№ 12, 20, 22, 26, 30, 32, 33, 35, 41, 44, 46, 47, 52, 54. Отменяются маршруты №№ 1, 10, 14, 21, 23, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 60к, 61, 63, 65.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Новая схема автобусных маршрутов размещена на всех остановках общественного транспорта, в распечатанном варианте ее можно получить у волонтеров.

Кроме того, об изменениях в движении общественного транспорта расскажут по телефону горячей линии: (8352) 23-51-99. Время прибытия нужного маршрута можно также узнать с помощью сервиса http://buscheb.ru.