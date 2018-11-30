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30.11.2018 14:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пензенской области построят арт-поместье для инвалидов

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Региональные власти поддержали проект Пензенской общественной организации "Благовест" по созданию первого в России альтернативного пансионата для проживания молодых инвалидов, оставшихся без попечения родителей.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ранее они попадали в дома для ветеранов труда, совершенно неприспособленные для проживания молодых людей с инвалидностью.

Подробности проекта обсудили глава региона Иван Белозерцев, члены регионального правительства и инициатор идеи, председатель общественной организации "Благовест" и член Общественной палаты России Мария Львова-Белова.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
В Пензе комфортную среду создадут за счет новых архитектурных форм

Арт-поместье "Новые берега" будет располагаться в селе Богословка Пензенской области, которое находится недалеко от областного центра. Здесь планируется построить десять домов с 55 квартирами, рассчитанными на 80 человек. Кроме того, на территории поместья разместятся пекарня, столярная мастерская по производству мебели для инвалидов, автомойка самообслуживания, прачечная для организаций общепита, птичник и другие производственные объекты, а также кафе и кинотеатр на сто мест, адаптированный для колясочников. По замыслу авторов, на производстве и в сфере услуг смогут трудоустроиться инвалиды, которые будут проживать в поместье. Создатели арт-поместья также предполагают, что часть квартир и рабочих мест будет отдана людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Это масштабная работа, которая важна для всего общества и для конкретных людей. Но проект нужно дорабатывать. Продумайте подключение объекта к инженерным коммуникациям. Включите проект в областную программу "Чистая вода". Нужно в Москву подготовить всю необходимую документацию, нужна и смета на дома. Необходимо организовать всестороннюю помощь, - дал поручение Иван Белозерцев.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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Стоимость проекта, по предварительной оценке, составляет около 190 миллионов рублей, реализовать его основную часть планируется на средства меценатов. Поместье "Новые берега" может стать пилотной и экспериментальной площадкой для развития молодежных практик, чтобы тиражировать успешный опыт.

Ранее в Пензенской области удалось реализовать два проекта по сопровождающему проживанию молодых инвалидов в частных домах. Этот опыт признали успешным, он поучил поддержку на региональном и федеральном уровнях. Проект арт-поместья "Новые берега" был представлен на встрече председателя правительства РФ с представителями российских общественных организаций инвалидов. Речь шла о том, что регионы не должны сворачивать финансирование отдельных программ по помощи инвалидам, если средства по ним не предусмотрены в федеральном бюджете.

Справка "РГ"

С 2012 года в Пензенской области действует программа "Доступная среда". За шесть лет адаптированы 81 объект социальной инфраструктуры - приобретены подъемные устройства, установлены лифты, пандусы, поручни, средства ориентации для инвалидов по зрению и слуху. В том числе созданы условия доступной среды для детей-инвалидов в 32 образовательных организациях, приобретено девять единиц городского общественного транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов. В 2018 году на адаптацию приоритетных объектов с учетом потребностей инвалидов выделили 20 миллионов рублей.

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