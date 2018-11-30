В Саранске загорелся склад на площади две тысячи кв метров

В промышленной зоне Саранска загорелся склад с картонными изделиями и древесиной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Мордовии.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в 14.50 на улице Строительная, 13. Огонь охватил отдельно стоящий склад, стены которого сделаны из кирпича и легких металлических конструкций. Прибывшие пожарные обнаружили внутри помещения большое количество газовых баллонов, которые начали взрываться. Также возникла угроза обрушения легких конструкций здания.

Данные факторы сильно затруднили работу огнеборцев и позволили распространиться огню на значительной площади. По данным Интерфакс, предварительная площадь возгорания достигает двух тысяч квадратных метров. Собеседник агентства отметил, что пожарные не могут работать в некоторых местах из-за угрозы жизни.

В МЧС уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет.