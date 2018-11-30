В Саратовской области пресекли работу подпольного винзавода

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного завода, где изготавливалась контрафактная алкогольная продукция.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, предприятие работало на территории бывшего завода по выпуску низковольтной электроаппаратуры в селе Возрождение Хвалынского района. В складском помещении бутлегеры установили автоматизированную производственную линию по выпуску спиртного.

Операция проводилась совместно саратовской полицией и сотрудниками УФСБ по Самарской области. На территории предприятия правоохранители задержали троих жителей соседнего региона и троих рабочих из ближнего зарубежья.

В цеху было изъято 11 тысяч бутылок алкогольной продукции с этикетками коньяка и водки различных наименований, 62 тысячи пустых бутылок, большое количество акцизных марок, этикеток, 7,5 тонны спиртосодержащей жидкости.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 327.1 ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Шестеро подозреваемых, в совершении этого преступления, задержаны.

Кроме того, в Самаре задержали еще трех граждан, которые сопровождали КамАЗ, перевозивший этиловый спирт, и также, как считают правоохранители, были причастны к работе подпольного предприятия.