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30.11.2018 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове. Среди погибших 55-летняя пенсионерка, ее 35-летняя дочь и 9-летняя внучка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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По предварительным данным, смерть наступила после падения из окна чердака 12-этажного дома. По факту происшествия возбудили уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса (ст 105 и ст 110 УК РФ).

На место происшествия выехал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртии, следователи-криминалисты. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, осматривается место происшествия, допрашиваются очевидцы, родственники и соседи погибших.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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