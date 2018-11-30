В Удмуртии завели дело после обнаружения тел двух женщин и ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и ребенка у жилого дома в Глазове. Среди погибших 55-летняя пенсионерка, ее 35-летняя дочь и 9-летняя внучка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По предварительным данным, смерть наступила после падения из окна чердака 12-этажного дома. По факту происшествия возбудили уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса (ст 105 и ст 110 УК РФ).

На место происшествия выехал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртии, следователи-криминалисты. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, осматривается место происшествия, допрашиваются очевидцы, родственники и соседи погибших.