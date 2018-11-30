Видео: В Татарстане испытали грузовой дрон "Русский Халк"

Команда разработчиков продемонстрировала работу российского грузового дрона. Тестовый полет, как сообщает Mail.ru Hi-Tech, прошел на аэродроме Караишево недалеко от Казани.

Аппарат под названием SKYF представляет собой беспилотную авиагрузовую платформу. При общей взлетной массе в 600 килограммов она может унести до 250 килограммов. За такие характеристики дрон на технологической выставке CES 2018 журналисты прозвали "Русским Халком".

С грузом до 50 килограммов дальность полета беспилотника составляет 350 километров, с вдвое большей нагрузков аппарат может преодолеть около 200 километров. При этом полет может выполняться даже в экстремальных погодных условиях.

По словам разработчиков, аппарат может применяться для решения различных задач, в частности, доставки грузов в труднодоступные места, включая топливо, медикаменты, воды для пожаротушения. Платформу можно задействовать и в сельском хозяйстве.

Управление полетом осуществляется с помощью "умного" программного обеспечения. Команд с земли не поступает, беспилотник действует самостоятельно, а полетные данные фиксируются в приватном блокчейне.

Мелкосерийное производство "Русского Халка" планируется начать в 2020 году. Создатели дрона ведут переговоры о его возможной аренде с компаниями нефтяного сектора, причем не только российскими, но и предприятиями Саудовской Аравии и Турции.