Новости

Видео: В Татарстане испытали грузовой дрон "Русский Халк" 13:52
У наместника Киево-Печерской лавры проводятся обыски 13:51
Набор веса после диеты связали с высоким риском смерти 13:50
СК проверит инцидент с подростком-инвалидом в челябинском аэропорту 13:45
Прокуратура проверит Шереметьево из-за рабочего на ВПП 13:45
В Кузбассе перевернулся автобус с рабочими 13:42
Путин подписал поправки в бюджет 13:41
Белорусские профсоюзы продолжат благоустройство Кургана Славы 13:40
Александр Торшин покинет пост зампреда Банка России 13:39
Официальные лица Аргентины не встретили Макрона по прилету на G20 13:38
В Крыму прокомментировали запрет на въезд мужчинам из РФ на Украину 13:37
В Турции по делу об убийстве Хашкаджи выдан ордер на арест 15 саудовцев 13:32
В Сибири начали поиск попутчика для котенка из Китая 13:32
В Москве канатная дорога открылась после кибератаки 13:30
Россияне положили в банки около 2,7 триллиона рублей 13:23
Причиной экстренной посадки самолета Меркель стали неполадки с проводкой 13:23
Пушков назвал неумным решение Киева закрыть въезд мужчинам с гражданством РФ 13:17
Mitsubishi отзывает в России более 60 тысяч кроссоверов 13:12
В Крыму разъяснили смысл провокаций Украины в Азовском море 13:10
Бывшему пожарному продлили арест по делу "Зимней вишни" 13:08
Захарова: Говорить о зеркальных мерах в отношении Украины просто страшно 12:57
Конфликты с участием истребителей над Балтикой почти прекратились 12:56
Арестован читинец, напоивший жену уксусной кислотой 12:52
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией 12:48
МИД РФ ответил на призыв США не вмешиваться в расследование химатаки 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшему пожарному продлили арест по делу "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Центральный районный суд Кемерова оставил под арестом до 7 января 2019-го бывшего руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Экс-сотрудница Госстройнадзора осталась под арестом по делу "Зимней вишни"

О продлении срока содержания под стражей Бурсина, задержанного 7 июля, ходатайствовало следствие. И представитель прокуратуры ходатайство поддержал. На заседании суда, где присутствовали родные, друзья и сослуживцы пожарного, вновь прозвучало: потерпевшие опасаются за свою жизнь и здоровье. При этом адвокат обвиняемого, настаивавшая на смягчении меры пресечения, отметила, что все эти заявления потерпевших следствие получило в день его задержания. К тому же на наличие угроз именно со стороны пожарного никто из авторов не указывал.

Бурсин, еще летом подавший рапорт об увольнении из органов МЧС в связи с выходом на пенсию, также повторил, что не намерен скрываться. Напомним, по версии следствия, он, прибыв на место происшествия первым, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона, а также надлежащее проведение разведки помещений ТРЦ. По словам же Бурсина, пожарные сразу поднялись на сильно задымленный четвертый этаж. Но ориентироваться там было невозможно еще и из-за огромных размеров и сложной планировки строения.

Напомним, при пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек. Обвинения предъявлены пятнадцати фигурантам уголовного дела, еще один проходит в качестве подозреваемого. Срок предварительного следствия продлен до 25 марта.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал поправки в бюджет
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Чего ждать от саммита G20 в Аргентине