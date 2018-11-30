Бывшему пожарному продлили арест по делу "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерова оставил под арестом до 7 января 2019-го бывшего руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

О продлении срока содержания под стражей Бурсина, задержанного 7 июля, ходатайствовало следствие. И представитель прокуратуры ходатайство поддержал. На заседании суда, где присутствовали родные, друзья и сослуживцы пожарного, вновь прозвучало: потерпевшие опасаются за свою жизнь и здоровье. При этом адвокат обвиняемого, настаивавшая на смягчении меры пресечения, отметила, что все эти заявления потерпевших следствие получило в день его задержания. К тому же на наличие угроз именно со стороны пожарного никто из авторов не указывал.

Бурсин, еще летом подавший рапорт об увольнении из органов МЧС в связи с выходом на пенсию, также повторил, что не намерен скрываться. Напомним, по версии следствия, он, прибыв на место происшествия первым, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона, а также надлежащее проведение разведки помещений ТРЦ. По словам же Бурсина, пожарные сразу поднялись на сильно задымленный четвертый этаж. Но ориентироваться там было невозможно еще и из-за огромных размеров и сложной планировки строения.

Напомним, при пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек. Обвинения предъявлены пятнадцати фигурантам уголовного дела, еще один проходит в качестве подозреваемого. Срок предварительного следствия продлен до 25 марта.