В Красноярске открыли развязку на Николаевском мосту

Сегодня, 30 ноября, в Красноярске состоялось торжественное открытие автомобильной дороги, связавшей левобережную развязку Николаевского моста с новой двухуровневой развязкой на улице Копылова.

"Мы являемся участниками исторического события для Красноярска. Открылась новая современная магистраль, которая позволит горожанам добираться с правого берега Енисея до улицы Копылова за считанные минуты. То, что мы видимо сегодня, - результат большой работы нашей компании "Сибиряк". Я благодарю ее руководство и всех тех людей, которые прямо или косвенно имели отношение к строительству этого важнейшего объекта, - сказал Александр Усс. - Только что мэр города передал мне решение Горсовета, которым эта магистраль названа Николаевским проспектом. Я всех нас поздравляю и говорю - в добрый путь!".

"Это долгожданное событие, которого мы ждали три года. У нас появилась транспортная магистраль, которая, пожалуй, является самой современной в городе. Это был крайне сложный объект, было немало задач, которые нужно было оперативно решать. Большое спасибо строителям, что сдержали свое слово и сдали дорогу в срок", - отметил Сергей Еремин.

С открытием магистрали жители левобережного Октябрьского района смогут через Николаевский мост попасть в правобережные Ленинский, Кировский и Свердловский районы, минуя центр Красноярска и перегруженный Коммунальный мост. Также дорога является одним из важнейших инфраструктурных объектов Зимней универсиады-2019, так как позволит существенно сократить время в пути между объектами Студенческих игр. Магистраль соединит Деревню Универсиады, "Платинум Арену Красноярск", в которой пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также фанпарк "Бобровый лог", где пройдут соревнования по горнолыжному спорту.

Справка



Строительство магистрали велось с 2015 года за счет средств из федерального и краевого бюджетов в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.



Объем финансирования составил 6,3 миллиарда рублей (3,3 миллиарда рублей - на строительно-монтажные работы, 3 миллиарда - затраты в том числе на археологические работы, разработку рабочей документации, освобождение площадки строительства).



Протяженность дороги - 2 километра, количество полос движения - 6, в составе дороги 4 путепровода, один надземный и 5 подземных пешеходных переходов.