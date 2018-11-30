В Красноярске открыли развязку на Николаевском мосту

Новости

В Совфеде прокомментировали слова нового президента Грузии о России 12:17
МИД: Возмущены условиями содержания Бутиной в тюрьме США 12:10
Вышел сериал "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке 12:09
Появилось видео массового ДТП в Челябинской области 12:00
Калининградский зоопарк признали одним из лучших в Восточной Европе 11:55
Косачев: Россия не должна запрещать въезд украинцам 11:52
Москвичи начали массово скупать мини-пигов в преддверии Нового года 11:49
Netflix снимет альтернативную историю Великой французской революции 11:48
Жители Сургута получили записки с угрозами взорвать их дома 11:46
Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве 11:45
Вандалы осквернили дом вице-канцлера Германии 11:39
Захарова: Украине может угрожать разрастание гражданского конфликта 11:36
Лукашенко проведет в Орше совещание по развитию льняной отрасли 11:36
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах 11:35
Netflix снимет полицейский сериал про комнату для допросов 11:33
Роспотребнадзор предупредили россиян о распространении холеры в мире 11:16
Сенаторы обсудят последствия инцидента в Керченском проливе 11:14
В Росгвардии рассказали о состоянии раненных в Краснодаре сотрудников 11:13
ФРГ изучает криминальную версию поломки лайнера Меркель 11:06
В Москве пройдет конференция "Новое поколение и телевидение будущего" 11:03
В Челябинской области завели дело по факту ДТП с пятью погибшими 11:00
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа 10:57
Российские самолеты заставили понервничать команду британского эсминца 10:57
Подземные "Ярсы" встанут на боевое дежурство 10:51
Потерявшаяся овца едва не парализовала движение на МКАД 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 11:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Красноярске открыли развязку на Николаевском мосту

Сегодня, 30 ноября, в Красноярске состоялось торжественное открытие автомобильной дороги, связавшей левобережную развязку Николаевского моста с новой двухуровневой развязкой на улице Копылова.

"Мы являемся участниками исторического события для Красноярска. Открылась новая современная магистраль, которая позволит горожанам добираться с правого берега Енисея до улицы Копылова за считанные минуты. То, что мы видимо сегодня, - результат большой работы нашей компании "Сибиряк". Я благодарю ее руководство и всех тех людей, которые прямо или косвенно имели отношение к строительству этого важнейшего объекта, - сказал Александр Усс. - Только что мэр города передал мне решение Горсовета, которым эта магистраль названа Николаевским проспектом. Я всех нас поздравляю и говорю - в добрый путь!".

В московском метро пущен поезд зимней Универсиады-2019 в Красноярске

"Это долгожданное событие, которого мы ждали три года. У нас появилась транспортная магистраль, которая, пожалуй, является самой современной в городе. Это был крайне сложный объект, было немало задач, которые нужно было оперативно решать. Большое спасибо строителям, что сдержали свое слово и сдали дорогу в срок", - отметил Сергей Еремин.

С открытием магистрали жители левобережного Октябрьского района смогут через Николаевский мост попасть в правобережные Ленинский, Кировский и Свердловский районы, минуя центр Красноярска и перегруженный Коммунальный мост. Также дорога является одним из важнейших инфраструктурных объектов Зимней универсиады-2019, так как позволит существенно сократить время в пути между объектами Студенческих игр. Магистраль соединит Деревню Универсиады, "Платинум Арену Красноярск", в которой пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также фанпарк "Бобровый лог", где пройдут соревнования по горнолыжному спорту.

Справка

Строительство магистрали велось с 2015 года за счет средств из федерального и краевого бюджетов в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Объем финансирования составил 6,3 миллиарда рублей (3,3 миллиарда рублей - на строительно-монтажные работы, 3 миллиарда - затраты в том числе на археологические работы, разработку рабочей документации, освобождение площадки строительства).

Протяженность дороги - 2 километра, количество полос движения - 6, в составе дороги 4 путепровода, один  надземный и 5 подземных пешеходных переходов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сириец снял на видео ракетную атаку Израиля
Меркель пропустит первый день саммита G20
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн