В Сибири ученые научились предотвращать экологические бедствия

В Красноярске прошла конференция регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований. Результаты реализации своих научных проектов за 2018 год представили 48 молодых исследователей.

Как рассказали в министерстве образования региона, итоги многих проектов уже нашли применение в экономике Красноярского края и других регионов.

Так, большой интерес вызвала работа молодых ученых по прогнозированию климатических изменений. Автор проекта Алексей Панов пояснил, что суть - в комплексном анализе ключевых биоклиматических зон бассейна реки Енисей с помощью специальных анализаторов и установленных станций в основных экосистемах.

- Наш системный подход позволяет получать данные высокой точности и прогнозировать сценарии изменения климата для своевременного предотвращения экологических бедствий, - рассказал ученый.

Разработка еще одной группы молодых научных сотрудников уже внедрена на Иркутском алюминиевом заводе. Это ресурсосберегающая технология изготовления алюминиевых сплавов с повышенной термостойкостью. Она предназначена для сборки кабельных конструкций, например, линий электропередач и производства бытовых электродвигателей.