В Томске осужден поставщик героина из Кузбасса

К 10 годам и 9 месяцам колонии особого режима приговорил Советский районный суд Томска поставщика оптовых партий героина из Кемеровской области.

Устойчивый канал поставок наркотика сотрудники ФСБ пресекли в мае 2018-го. Организатором наркотрафика оказался участник этнической межрегиональной преступной группы. Он был задержан и арестован.

Из незаконного оборота, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Томской области, изъяли 120 граммов героина.

Наркодилера признали виновным по статье о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере.