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30.11.2018 12:33
Проект: В регионах

В Ингушетии завершился кинофестиваль "Золотая башня"

Текст: Алена Ларина (Магас)
В республике в течение недели проходил международный кинофестиваль "Золотая башня". Большая часть показов состоялась во Дворце культуры в Назрани.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Открыли кинофорум хозяева - с демонстрации документального фильма ингушского режиссера Магомета Цурова "Магас - город солнца". Зрители также увидели документальные работы "соседей" - режиссеров Владимира Ворокова и Евгения Сухомлинова из Нальчика "Заповедная земля", несколько фильмов московских авторов и режиссеров из других регионов России.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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На "Золотой башне" были продемонстрированы, как обычно, фильмы из ближнего и дальнего зарубежья - Елены Ковардаковой из Казахстана ("О годах, прожитых не зря"), а также Ефима Грабоя из Израиля - "Неизвестный солдат".

Местные авторы показали несколько своих работ публике и кинокритикам. Это "Сталинградская битва" Мадины Дзортовой и "Завербованные" Магомеда Асканова.

В фестивале участвовало около десятка короткометражных художественных фильмов. Зрители увидели самые разные по тематике картины. Плюс фестиваля - показы проходили в нескольких городах и районах республики. В Назрани фестивальными площадками стали кинотеатры "Дружба" и "Киностар", в Магасе - Центр культурного развития, в Малгобеке - культурно-досуговый центр.

Также фестивальные фильмы увидели жители сельского поселения Нестеровское и близлежащих сел. Почетными гостями кинофорума стали известные российские актеры Юрий Чернов, Алексей Булдаков, а также Татьяна Судец - "тетя Таня" из "Спокойной ночи, малыши", которые пообщались со взрослыми и маленькими зрителями.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия
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