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30.11.2018 16:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Карачаевске создадут первый в регионе археологический музей

Текст: Николай Грищенко
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

В Карачаевске завершаются работы по созданию первого в республике археологического музея. Учреждение культуры планируют открыть на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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"На территории республики много объектов культурного наследия, ежегодно проводятся раскопки. Теперь найденные артефакты можно будет передавать в этот музей, где будут созданы все условия для сохранения таких ценностей. У нас есть исторический факультет, институт культуры и искусств, в будущем планируем готовить и археологов", - сказал ТАСС ректор вуза Таусолтан Узденов.

Отметим, что находящиеся в Карачаево-Черкесии объекты исторического и культурного наследия часто становятся жертвами "черных копателей".

К примеру, весной нынешнего года в десяти километрах от станицы Сторожевой Зеленчукского района во время раскопок были задержаны трое местных жителей. Они занимались незаконными раскопками средневекового кургана. У "черных копателей" изъяты металлоискатель, бронзовые украшения, секира и наконечник копья, части аланской керамики. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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