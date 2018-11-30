В Карачаевске создадут первый в регионе археологический музей

В Карачаевске завершаются работы по созданию первого в республике археологического музея. Учреждение культуры планируют открыть на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева.

"На территории республики много объектов культурного наследия, ежегодно проводятся раскопки. Теперь найденные артефакты можно будет передавать в этот музей, где будут созданы все условия для сохранения таких ценностей. У нас есть исторический факультет, институт культуры и искусств, в будущем планируем готовить и археологов", - сказал ТАСС ректор вуза Таусолтан Узденов.

Отметим, что находящиеся в Карачаево-Черкесии объекты исторического и культурного наследия часто становятся жертвами "черных копателей".

К примеру, весной нынешнего года в десяти километрах от станицы Сторожевой Зеленчукского района во время раскопок были задержаны трое местных жителей. Они занимались незаконными раскопками средневекового кургана. У "черных копателей" изъяты металлоискатель, бронзовые украшения, секира и наконечник копья, части аланской керамики. По факту преступления возбуждено уголовное дело.