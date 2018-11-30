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30.11.2018 15:31
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Гидрографы уточнили координаты островов, открытых школьниками

Текст: Николай Грищенко
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Гидрографы Северного флота завершили исследования недавно открытых островов в архипелаге Новая Земля. Новые участки суши были открыты российскими школьниками при помощи космических аппаратов дистанционного зондирования Земли - "Канопус".

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает пресс-служба ГК "Роскосмос", в 2016 и 2017 годах школьники из Московской области Артем Макаренко и Валерия Саенко с помощью космических снимков обнаружили на архипелаге Новая Земля два новых острова. Они возникли в результате таяния и отступания ледников.

Информация об открытии была передана в гидрографическую службу Северного флота, которая в ходе экспедиции подтвердила расположение обнаруженных школьниками островов. Полученная информация будет отправлена в топографическую службу армии России и органы гидрометеорологической службы для переиздания существующих карт, руководств и пособий для плавания.

Один из островов предполагается назвать Хрустальным, а другой получит имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

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