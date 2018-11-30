Гидрографы уточнили координаты островов, открытых школьниками

Гидрографы Северного флота завершили исследования недавно открытых островов в архипелаге Новая Земля. Новые участки суши были открыты российскими школьниками при помощи космических аппаратов дистанционного зондирования Земли - "Канопус".

Как сообщает пресс-служба ГК "Роскосмос", в 2016 и 2017 годах школьники из Московской области Артем Макаренко и Валерия Саенко с помощью космических снимков обнаружили на архипелаге Новая Земля два новых острова. Они возникли в результате таяния и отступания ледников.

Информация об открытии была передана в гидрографическую службу Северного флота, которая в ходе экспедиции подтвердила расположение обнаруженных школьниками островов. Полученная информация будет отправлена в топографическую службу армии России и органы гидрометеорологической службы для переиздания существующих карт, руководств и пособий для плавания.

Один из островов предполагается назвать Хрустальным, а другой получит имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.