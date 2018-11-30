Главный синоптик страны рассказал о погоде в декабре

В первый зимний месяц россиянам не стоит ожидать температурных рекордов, погода будет близкой к норме, отклонения ожидаются в пределах одного градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

Так, на Северо-Западе в декабре температура воздуха может быть на один градус выше средних многолетних значений. А на Урале и в Сибири - на один градус ниже.

В Новгородской, Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии, Приморье и в Хабаровском крае снега может выпасть больше обычного. А жителям Красноярского края, ЯНАО, ХМАО, Иркутской, Амуркой и Магаданской областей, а также Бурятии, Якутии, Забайкалья и Камчатки, стоит готовиться к тому, что осадков в декабре будет меньше среднего.

Также небольшое количество осадков прогнозируется во всех регионах юга России и Северного Кавказа.

На остальных территория погода ожидается в пределах нормы.