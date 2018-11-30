Калининградский зоопарк признали одним из лучших в Восточной Европе

Калининградский зоопарк стал первым российским зоопарком, попавшим в престижный рейтинг "Europe best zoo".

В рейтинге, который составляет известный международный эксперт по зоопаркам Энтони Дэвид Шеридан, самый западный зоопарк России победил в группе D, обойдя семь аналогичных учреждений Восточной Европы. В эту группу входят кандидаты в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

По экспертной шкале Калининградский зоопарк набрал 115 баллов из 280 возможных, сообщили в пресс-службе учреждения. Для сравнения, зоопарк города Палич (Сербия), занявший второе место, набрал 101 балл. Эксперт выставляет оценки по трем позициям: "Посетительский фактор" - удобство и комфорт для посетителей, "Просвещение и природоохранная работа", "Коммерческая деятельность и организация процессов".

Шеридан побывал в Калининграде в сентябре, это был первый российский зоопарк, который он увидел. Осмотрев практически всю территорию, он отметил достаточно богатую для зоопарка-кандидата коллекцию животных, отличное состояние дендропарка, Тропический дом и новую экспозицию "Ab ovo! От яйца!".

В рейтинге Шеридана, помимо "кандидатской" группы D, есть еще три группы, куда входят зоопарки - полноправные члены EAZA. И, хотя этот чарт неофициальный, репутация автора в мировом сообществе настолько высока, что зоопарки гордятся местом в рейтинге, как рестораны - звездами Мишлена, да и для туристов это известный ориентир.

На данный момент эксперт считает лучшим старейший в мире зоопарк Шенбрунн в Вене, на втором месте - зоопарк Лейпцига (Германия). Свои рейтинги он публикует в книгах-путеводителях. Последняя вышла в 2016 году. Из следующей специалисты, путешественники и любители животных узнают о Калининградском зоопарке.