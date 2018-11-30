Новости

В Совфеде прокомментировали слова нового президента Грузии о России 12:17
МИД: Возмущены условиями содержания Бутиной в тюрьме США 12:10
Вышел сериал "Цитируемая Си Цзиньпином классика" на испанском языке 12:09
Появилось видео массового ДТП в Челябинской области 12:00
Калининградский зоопарк признали одним из лучших в Восточной Европе 11:55
Косачев: Россия не должна запрещать въезд украинцам 11:52
Москвичи начали массово скупать мини-пигов в преддверии Нового года 11:49
Netflix снимет альтернативную историю Великой французской революции 11:48
Жители Сургута получили записки с угрозами взорвать их дома 11:46
Сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Москве 11:45
Вандалы осквернили дом вице-канцлера Германии 11:39
Захарова: Украине может угрожать разрастание гражданского конфликта 11:36
Лукашенко проведет в Орше совещание по развитию льняной отрасли 11:36
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах 11:35
Netflix снимет полицейский сериал про комнату для допросов 11:33
Роспотребнадзор предупредили россиян о распространении холеры в мире 11:16
Сенаторы обсудят последствия инцидента в Керченском проливе 11:14
В Росгвардии рассказали о состоянии раненных в Краснодаре сотрудников 11:13
ФРГ изучает криминальную версию поломки лайнера Меркель 11:06
В Москве пройдет конференция "Новое поколение и телевидение будущего" 11:03
В Челябинской области завели дело по факту ДТП с пятью погибшими 11:00
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа 10:57
Российские самолеты заставили понервничать команду британского эсминца 10:57
Подземные "Ярсы" встанут на боевое дежурство 10:51
Потерявшаяся овца едва не парализовала движение на МКАД 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 11:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградский зоопарк признали одним из лучших в Восточной Европе

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка Международный эксперт по зоопаркам Энтони Дэвид Шеридан высоко оценил работу калининградских специалистов. Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка
Международный эксперт по зоопаркам Энтони Дэвид Шеридан высоко оценил работу калининградских специалистов. Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка

Калининградский зоопарк стал первым российским зоопарком, попавшим в престижный рейтинг "Europe best zoo".

В рейтинге, который составляет известный международный эксперт по зоопаркам Энтони Дэвид Шеридан, самый западный зоопарк России победил в группе D, обойдя семь аналогичных учреждений Восточной Европы. В эту группу входят кандидаты в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
В Екатеринбургском зоопарке у львов Эрни и Эммы родилась тройня

По экспертной шкале Калининградский зоопарк набрал 115 баллов из 280 возможных, сообщили в пресс-службе учреждения. Для сравнения, зоопарк города Палич (Сербия), занявший второе место, набрал 101 балл. Эксперт выставляет оценки по трем позициям: "Посетительский фактор" - удобство и комфорт для посетителей, "Просвещение и природоохранная работа", "Коммерческая деятельность и организация процессов".

Шеридан побывал в Калининграде в сентябре, это был первый российский зоопарк, который он увидел. Осмотрев практически всю территорию, он отметил достаточно богатую для зоопарка-кандидата коллекцию животных, отличное состояние дендропарка, Тропический дом и новую экспозицию "Ab ovo! От яйца!".

В рейтинге Шеридана, помимо "кандидатской" группы D, есть еще три группы, куда входят зоопарки - полноправные члены EAZA. И, хотя этот чарт неофициальный, репутация автора в мировом сообществе настолько высока, что зоопарки гордятся местом в рейтинге, как рестораны - звездами Мишлена, да и для туристов это известный ориентир.

На данный момент эксперт считает лучшим старейший в мире зоопарк Шенбрунн в Вене, на втором месте - зоопарк Лейпцига (Германия). Свои рейтинги он публикует в книгах-путеводителях. Последняя вышла в 2016 году. Из следующей специалисты, путешественники и любители животных узнают о Калининградском зоопарке.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сириец снял на видео ракетную атаку Израиля
Меркель пропустит первый день саммита G20
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
Стал известен доход трех богатейших министров Трампа
Госдеп США дал согласие на продажу Польше ракетных систем на $655 млн