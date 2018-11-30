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30.11.2018 08:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Коми республиканская типография передала в дар Старорусской библиотеке "живые" книги

Текст: Анжелика Гурская (Сыктывкар)
Коми республиканская типография из Сыктывкара передала в дар Старорусской библиотеке имени Ф.М. Достоевского красочные книги о Республике Коми, ее истории и культуре народов, населяющих этот северный край.
Фото: Виктор Бобырь/Информационное агентство БНК Фото: Виктор Бобырь/Информационное агентство БНК
Фото: Виктор Бобырь/Информационное агентство БНК

В числе этих книг - "Популярная история Республики Коми", признанная в регионе лучшей книгой 2016 года на русском языке. В издании содержатся рассказы о наиболее значимых событиях истории и современности Коми земли, сконцентрированы полезные сведения и увлекательные факты, имеющие авторитетное научное подтверждение.

Фото: Андрей Циликов
"РГ" помогла библиотеке в Старой Руссе пополнить фонды

Интересно, что это "живая" книга. В ней с помощью мобильного приложения читатели смогут "оживить" картинки. Достаточно навести камеру смартфона на отдельные иллюстрации - и они начинают двигаться. Можно, например, увидеть, как поезд мчится по железной дороге из Сыктывкара в Воркуту, как горит костёр неандертальцев, или как от выстрелов пушки на Петропавловской крепости разлетаются чайки. Находка разработчиков - звуковое оформление "живых" картинок. Если поднести смартфон ближе к книге - звук становится громче, если отдалить изображение - звук стихает.

Ещё одна книга, "Удивительная Республика Коми"- богато иллюстрированное краеведческое издание. Книга адресована прежде всего подрастающему поколению, но будет интересна и взрослым. В ней ярко и наглядно, а самое главное - недлинно и нескучно рассказано о любопытных фактах. Например, читатели узнают, почему мамонты виноваты во вселенском потопе, сколько тысячелетий самой древней лыже, откуда в Сыктывкаре появился Париж, что длину самого короткого переулка в Коми измеряют в сантиметрах.

Сборник "Национальные кухни финно-угорских народов", выпущенный на русском и английском языках, порадует читателей-гурманов. В книге представлены фотографии, рецепты и секреты интересных блюд, приготовление которых вполне по силам и кулинарам-любителям, а также содержатся краткая история и описание особенностей финно-угорской кухни. Читатели узнают, как приготовить черёмуховые оладьи, плов по-балтийски, пресные икряные лепёшки и многое другое.

Фото: Президентская библиотека имени Ельцина
Президентская библиотека подарила книги библиотеке Старой Руссы

Четвертая книга - это фотоальбом "Светлый город Сыктывкар", рассказывающий об истории и современности столицы Республики Коми.

Как отметила генеральный директор Коми республиканской типографии, член Общественной палаты России Анна Чуракова, поддерживать акции "Российской газеты" становится для предприятия доброй традицией.

- В феврале 2018 года сотрудники типографии вошли в число участников автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", организованной "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Акцию "Городу Достоевского - книга в подарок" мы поддержали одними из первых и надеемся, что маленькие "фокусы" с оживающими картинками придутся по вкусу старорусским читателям, которые ощутят свою сопричастность к народам, живущим в Республике Коми, смогут постичь их вековую мудрость и почувствуют себя частью большой и прекрасной страны с многообразием языков, культур и традиций,- заключила Анна Чуракова.

Справка "РГ"

Коми республиканская типография - старейшее предприятие в регионе из ныне действующих. В 2018 году ей исполнилось 112 лет.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми СЗФО Новгородская область
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